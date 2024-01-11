42-річна Лілія Ребрик вперше розповіла, як дізналася про третю вагітність

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик, яка раніше розповіла, як минає її вагітність у 42, поділилася, як дізналася про те, що знову при надії.

Ребрик новину про третю вагітність назвала своїм найкращим днем 2023-го року. Той день, коли зірка дізналася, що знову вагітна, вона пам'ятає дуже добре:

"Найкращий день… Це було влітку, коли я дізналася, що я при надії. Це було дуже спокійно. Ми з дітками і з моїми батьками поїхали до Туреччини відпочивати. Повернулися з Туреччини, ми говорили з чоловіком телефоном. Він мене зустрів вже з тестом на вагітність", - розповіла Ребрик у програмі "Зе Інтерв'юер".

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Ребрик зізналася, що тоді рано вранці прокинулася, аби зробити тест. Коли він показав позитивний результат, артистка одразу поділилася радісною новиною зі своєю родиною:

"Коли тест показав позитивний результат на вагітність, я прийшла одразу сказала чоловікові. Ми обіймалися, зайшли діти, і такі: "А що у вас тут відбувається?". Тому що ми були в Чернівцях, у квартирі моїх батьків, де я виросла. Ясна річ, що одразу й батьки були в курсі, ми одразу всім сказали. І це був такий градус радості", - поділилася Ребрик.

Лілія Ребрик з чоловіком / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик замилувала сімейною ідилією з чоловіком та чесно зізналася, через що вони іноді сваряться.

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