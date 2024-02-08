42-річна Лілія Ребрик захопила “нескромним” образом під час третьої вагітності

Українська телеведуча Лілія Ребрик, яка невдовзі втретє стане мамою, показала відео зі своєї нещодавньої фотосесії.

На сторінці в Instagram знаменитість розмістила ролик, знятий на знімальному майданчику. У відео Ребрик спочатку постає у ніжному образі - білій подовженій сорочці без макіяжу.

У наступному кадрі зірка захопила сміливим луком - фани побачать Ребрик у яскраво-червоній шовковій комбінації зі штанів та сорочки, волосся ведуча зібрала у високий хвіст та зробила яскравий макіяж:

"Хто сказав, що жінка при надії має бути тільки ніжною і скромною. Дівчата, любіть себе і обирайте образи які хочете!" - порадила Ребрик.

Втретє вагітна Лілія Ребрик захопила яскравим образом

Своєю чергою, шанувальники Лілії кинулися робити компліменти її яскравому вигляду:

Прокинулась Ліля Дика

Яка ж ви жіночна та сяюча

Ууу, яка гаряча мамочка

Нагадаємо, не так давно Лілія Ребрик поділилася, що робить зранку, щоб почуватися бадьорою протягом дня. Артистка зазначила, що її ранок завжди починається з трьох певних речей.

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