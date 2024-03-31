42-річна Лілія Ребрик зізналася, як минули її треті пологи та як вона ставиться до грудного вигодовування

Артистка поділилася, що в неї були природні пологи.

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик, яка 15 березня втретє стала мамою, поділилася, як минули її треті пологи.

За словами артистки, яка народжувала у приватному пологовому, у неї були природні пологи і все минуло добре. Ребрик поділилася, що на відміну від попередньої вагітності, цього разу робила епідуральну анестезію і жодного разу не пожалкувала.

"Народила на 39 тижні. Попередні пологи були без анестезії. Цього разу спробували з нею. І не пошкодувала ні на мить", - розповіла молода мама.

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Поділилася Ребрик і тим, що під час пологів її дуже підтримував чоловік, а вона, своєю чергою, була позитивно налаштована:

"Дуже важливий настрій! Дуже важливо, як ви налаштовані. І пам’ятайте, важко не лише вам, а й манюні, яка має пройти непростий шлях. Ваша задача - допомогти їй пройти цей шлях максимально легко", - порадила тричі мама.

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Окрім того, Лілія Ребрик розповіла, як ставиться до грудного вигодовування і поділилася, як годувала своїх старших дітей:

"Я за грудне вигодовування. Ясна річ, що все індивідуально. Старшу годувала півтора року (до речі вона дуже легко відмовилася від ГВ), мені аж сумно було з цього приводу. Середню (Поліну) – годувала майже два роки. І вона дуже не хотіла мене відпускати. Як буде з Адель – побачимо. Поки що я повністю належу їй", - зізналася зіркова мама.

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, не так давно Лілія Ребрик замилувала рідкісними фотографіями зі своїми батьками, де вони зображені з крихітною онукою.

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