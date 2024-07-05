42-річна Валентина Хамайко вийшла заміж після 18 років стосунків і показала фото зі свого весілля

На святі зібралися лише найрідніші.
Ведуча "1+1 Україна" Валентина Хамайко офіційно вийшла заміж за чоловіка-військового, бізнесмена Андрія Оністрата.
Радісною звісткою Валентина поділилася у фотоблогу. Після 18 років стосунків пара офіційно побралася. За словами зірки, сукню вона обрала за 10 хв у шоурумі. Доповнив її образ великий букет квітів. Водночас чоловік Андрій обрав для себе офіційний костюм.
"18 років спільного життя разом з Андрієм. Ми вже дізналися, що таке жити і в радості, і в горі, навчились сваритися і миритися, народили 4 дітей. Встигли обвінчатися але не розписувалися. Вчора надолужили і це", - написала Хамайко.
На святі були присутні лише найрідніші. Зокрема, двоє дітей, сестра з племінниками і тато Валентини.
"З нами були найрідніші. Діти, але не всі. Бо Михайло складав іспити, а Соломія надала перевагу власним справам. І сестра з племінниками", - зазначила знаменитість.
Втім, за словами ведучої, її чоловік вже збирається у чергове військове відрядження, через що вона неабияк переймається.
"А вже сьогодні Андрій знову їде у відрядження. Збирає форму, зброю і їде. На скільки до кінця не відомо… Як завжди 2-3 тижні за декілька останніх днів перетворились на 2-3 місяці… Завжди жахливо нервую…", - додала Валентина.
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