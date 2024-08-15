42-річна відома українська співачка вийшла заміж за голлівудського каскадера

Для виконавиці цей шлюб став третім.

Переможниця відомого українського талант-шоу, українська співачка Аїда Ніколайчук вийшла заміж.

Радісною новиною виконавиця поділилася у своєму Instagram. Обранцем артистки став голлівудський каскадер родом із Франції Деніел Лочіцеро.

Аїда Ніколайчук вийшла заміж / Фото: instagram.com/aidanikolaychuk

Свято закохані відгуляли в місті Бербанк, штат Каліфорнія, США. Пара відмовилася від гучних вечірок. Зокрема, вони спочатку зареєстрували шлюб. Для святкової події Аїда обрала білу стриману сукню, а її коханий – синій костюм та білу сорочку.

Аїда Ніколайчук вийшла заміж / Фото: instagram.com/aidanikolaychuk

Аїда Ніколайчук вийшла заміж / Фото: instagram.com/aidanikolaychuk

Після реєстрації шлюбу закохані вирушили на святкування до ресторану. Весілля Аїда Ніколайчук та Деніел Лочіцеро провели в компанії найближчих і найрідніших друзів.

Аїда Ніколайчук вийшла заміж / Фото: instagram.com/aidanikolaychuk

Зазначимо, для співачки цей шлюб став третім. Від першого чоловіка виконавиця виховує сина, який, на відміну від мами, відмовився переїжджати до США та залишився жити в Україні. З другим обранцем виконавиця прожила в шлюбі лише декілька років.

Нагадаємо, нещодавно олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх заговорила про заміжжя. Спортсменка розповіла, коли вони з нареченим планують зіграти весілля.

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