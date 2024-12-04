42-річний лідер "Без Обмежень" після заяви про роман з піарницею замилував палкими поцілунками

Гурт "Без Обмежень" відіграв свій акустичний концерт у Києві.

Незадовго до початку шоу лідер колективу Сергій Танчинець зробив миле фото на тлі ще порожньої глядацької зали. На зображенні артист позує не один, а з коханою, піарницею Юлією Корецькою. Закохані після публічного зізнання у коханні один одному більше не приховують своїх почуттів. Тож на світлині Сергій ніжно обіймає та цілує обраницю у шию, поки та усміхається.

Сергій Танчинець і Юлія Корецька / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Цікаво, що у квітні цього ж року пара вже робила схоже фото у Жовтневому палаці, тому зараз вони просто його відтворили у схожій позі. Тим часом Танчинець порівняв дві світлини й зазначив, що це вже їхня традиція з Юлією фотографуватися незадовго перед концертом.

Сергій Танчинець і Юлія Корецька / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

У коментарях Корецька коротко написала своєму коханому: "Ти – любов". А решта підписників зробили парі безліч компліментів:

Пишаюся вами! І це великий приклад кохання

Неймовірна пара

Але стає ж все краще і краще! Люблю вас

Неймовірно красиві котики

Нагадаємо, нещодавно акторка "Жіночого кварталу" Лєра Товстолєс також розповіла подробиці свого особистого життя. Ведуча зізналася, чи закохана вона зараз.

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