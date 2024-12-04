42-річний лідер "Без Обмежень" після заяви про роман з піарницею замилував палкими поцілунками

Танчинець показав традицію з коханою.
Гурт "Без Обмежень" відіграв свій акустичний концерт у Києві.
Незадовго до початку шоу лідер колективу Сергій Танчинець зробив миле фото на тлі ще порожньої глядацької зали. На зображенні артист позує не один, а з коханою, піарницею Юлією Корецькою. Закохані після публічного зізнання у коханні один одному більше не приховують своїх почуттів. Тож на світлині Сергій ніжно обіймає та цілує обраницю у шию, поки та усміхається.
Цікаво, що у квітні цього ж року пара вже робила схоже фото у Жовтневому палаці, тому зараз вони просто його відтворили у схожій позі. Тим часом Танчинець порівняв дві світлини й зазначив, що це вже їхня традиція з Юлією фотографуватися незадовго перед концертом.
У коментарях Корецька коротко написала своєму коханому: "Ти – любов". А решта підписників зробили парі безліч компліментів:
- Пишаюся вами! І це великий приклад кохання
- Неймовірна пара
- Але стає ж все краще і краще! Люблю вас
- Неймовірно красиві котики
Нагадаємо, нещодавно акторка "Жіночого кварталу" Лєра Товстолєс також розповіла подробиці свого особистого життя. Ведуча зізналася, чи закохана вона зараз.
Читайте також:
- Forbes назвав приголомшливі заробітки 23-річної Ярослави Магучіх за рік
- Сергій Притула зізнався, куди вступатиме його 16-річний син, який закінчує останній клас в школі
- Скандальний Волошин просто з-за кордону приголомшив вітчима розкішним подарунком за понад 3 млн грн