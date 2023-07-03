42-річний Сергій Притула здобув диплом магістра та розсмішив реакцією сина на його випускний

Український волонтер та ексведучий Сергій Притула поділився, що здобув диплом магістра та став випускником.

42-річний колишній шоумен розповів, що останні два роки навчався на магістратурі в Українському Католицькому університеті, що розташований у Львові. Притула здобув вищу освіту у сфері публічного управління та адміністрування.

Сергій Притула / Фото: instagram.com/siriy_ua

"Навчатися під час війни – це складно як з моральної точки зору, так і логістично. Тому я щиро вдячний Силам оборони України, що дали можливість закінчити навчання, написати та захистити магістерську", - зазначив волонтер.

Сергій Притула також розповів про кумедну реакцію його сина Дмитра на те, що його батько став випускником.

Сергій Притула з сином / Фото: instagram.com/siriy_ua

"Син сказав, що це якось дуже дивно - прийти до батька на випускний швидше, ніж батько до нього", - поділився Притула.

Нагадаємо, цього року випускником став син мера Києва Віталія Кличка. 18-річний Максим закінчив школу. Ексдружина Кличка показала, яким був випускний їхнього сина.

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