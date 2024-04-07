42-річний відомий український ведучий вступає до університету і розсекретив свою нову спеціальність

Олександр Педан також розповів, ким працює його дружина після зміни роду діяльності.

Український телеведучий, капітан шоу "Я люблю Україну" Олександр Педан приголомшив зізнанням про вступ до університету.

Так, зірка вже має економічну освіту, проте у свої 42 роки наважився взятися за ще один напрям і податися до університету здобувати знання у галузі державного управління. Цікаво, що таку ідею радо підтримала дружина Олександра, Інна Педан, яка теж вступатиме з ним до одного ВНЗ.

"Це буде про те, як я ще можу монетизувати свою популярність з користю для держави. Державні органи управління, громадські організації... Дружина мені каже: "Ти що, крадеш мою мрію, це ти будеш вчитися в тому виші?". Хочемо вступати в один і той самий університет. І це так круто", - розповів Олександр в програмі "Ближче до зірок".

Олександр Педан з дружиною / Фото: instagram.com/pedanos

Ба більше, за словами ведучого, його дружина вже змінила свій рід діяльності. Зокрема, Інна Педан після 10 років викладання англійської мови для дітей здобула освіту сексолога й відкрила власну школу. Втім, вона не зупинилася на досягнутому й продовжує безперервно навчатися:

"Вона вивчилася на сексолога й зараз вчиться на психоаналітика, щоб нести в маси важливість статевого виховання дітей. Вона відкрила школу статевого виховання, де навчає діток. Я дуже щасливий і пишаюся моєю дружиною", - зізнався знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Педан відсвяткував день народження. З нагоди свята донька ведучого Валерія показала ніжне фото з татом на тлі моря і публічно його привітала.

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