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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
741
Час на прочитання
1 хв

42-річний Даніель Салем показав романтику та пристрасть з коханою Lida Lee на більярдному столі

Зірка розчулив зверненням до обраниці.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Даніель Салем та Lida Lee

Даніель Салем та Lida Lee / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Актор, телеведучий та військовослужбовець Даніель Салем зворушив ніжним зверненням до співачки Lida Lee та показав романтичні кадри.

Схоже, у стосунках зірок панує повна гармонія. Закохані вкотре дали привід для обговорень серед шанувальників. Цього разу артист поділився особливими світлинами з коханою. Кадри були зроблені під час роботи над новою відеороботою виконавиці. А разом із ними Салем залишив і теплі слова підтримки.

«Надихаюсь тим, скільки в тобі сили і бажання творити своє! Підтримую тебе у всьому, Сіп», — звернувся Даніель до обраниці.

Даніель Салем та Lida Lee / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Даніель Салем та Lida Lee / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Даніель Салем та Lida Lee / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Даніель Салем та Lida Lee / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Даніель Салем та Lida Lee / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Даніель Салем та Lida Lee / © instagram.com/daniel_jihad_salem

На опублікованих фото пара позує в доволі чуттєвій атмосфері. Lida Lee сидить на більярдному столі, тоді як Салем стоїть поруч майже впритул. Артисти дивляться одне одному в очі, демонструючи ніжність і близькість. Як виявилося, романтична фотосесія стала частиною знімального процесу кліпу на композицію «Танці».

Даніель Салем та Lida Lee / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Даніель Салем та Lida Lee / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Даніель Салем та Lida Lee / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Даніель Салем та Lida Lee / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Світлини миттєво привернули увагу прихильників, які не приховували захоплення хімією між закоханими.

Нагадаємо, нещодавно Lida Lee здивувала сюрпризом для коханого Салема. Співачка влаштувала неординарне побачення.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
741
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