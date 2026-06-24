- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 741
- Час на прочитання
- 1 хв
42-річний Даніель Салем показав романтику та пристрасть з коханою Lida Lee на більярдному столі
Зірка розчулив зверненням до обраниці.
Актор, телеведучий та військовослужбовець Даніель Салем зворушив ніжним зверненням до співачки Lida Lee та показав романтичні кадри.
Схоже, у стосунках зірок панує повна гармонія. Закохані вкотре дали привід для обговорень серед шанувальників. Цього разу артист поділився особливими світлинами з коханою. Кадри були зроблені під час роботи над новою відеороботою виконавиці. А разом із ними Салем залишив і теплі слова підтримки.
«Надихаюсь тим, скільки в тобі сили і бажання творити своє! Підтримую тебе у всьому, Сіп», — звернувся Даніель до обраниці.
На опублікованих фото пара позує в доволі чуттєвій атмосфері. Lida Lee сидить на більярдному столі, тоді як Салем стоїть поруч майже впритул. Артисти дивляться одне одному в очі, демонструючи ніжність і близькість. Як виявилося, романтична фотосесія стала частиною знімального процесу кліпу на композицію «Танці».
Світлини миттєво привернули увагу прихильників, які не приховували захоплення хімією між закоханими.
Нагадаємо, нещодавно Lida Lee здивувала сюрпризом для коханого Салема. Співачка влаштувала неординарне побачення.