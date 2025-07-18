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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
452
Час на прочитання
1 хв

42-річний відомий актор заявив про бажання долучитися до сил ППО: "Була зустріч з командиром"

Романа Ясіновського не спиняє навіть його бронювання, яке він має від театру.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Роман Ясіновський

Роман Ясіновський / © instagram.com/roman_yasinovskyi

Український актор Роман Ясіновський, якого глядачі знають за ролями в "Спіймати Кайдаша", "Кіборгах", поділився, що готовий стати до лав сил протиповітряної оборони.

Так, попри наявну офіційну бронь як працівник театру, артист добровільно подав заявку на службу в ППО. Зараз 42-річний Ясіновський чекає остаточного погодження своєї участі в обороні неба. За його словами, він уже мав зустріч з командиром роти, а незабаром запланована ще одна — з командиром батальйону. Актор також наголосив, що планує долучитися до служби на волонтерських засадах — без матеріальної винагороди.

Роман Ясіновський / © instagram.com/roman_yasinovskyi

Роман Ясіновський / © instagram.com/roman_yasinovskyi

"У мене є офіційна бронь від театру. Але я скажу чесно, якщо в мене зникне бронь, я піду служити. Зараз, наприклад, я подав заявку в ППО. І мою заявку вже розглянули. Вчора в мене була зустріч з командиром роти й скоро буде з командиром батальйону. Якщо погодять, ми узгодимо, коли я піду навчатися і я буду працювати в ППО. Це безкоштовно, на волонтерських засадах", – поділився артист в інтерв’ю Аліні Доротюк.

Нагадаємо, нещодавно ще один зірка "Спіймати Кайдаша" Григорій Бакланов після розлучення з акторкою Цимбалару заявив про новий роман.

Дата публікації
Кількість переглядів
452
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