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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
3238
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43-річна Брітні Спірс стала мамою втретє й ошелешила заявою: "Удочерила прекрасне маля"

Артистка зважилася на всиновлення.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Брітні Спірс

Брітні Спірс / © Associated Press

Популярна американська співачка Брітні Спірс повідомила про поповнення у родині.

Так, на офіційній сторінці в Instagram 43-річна співачка повідомила, що удочерила дівчинку, якій дала оригінальне ім’я — Леннон Лондон Спірс. Зірка оголосила новину у властивій собі манері – з танцями. У фотоблогу Брітні опублікувала свіже відео, де вона танцює у рожевому комбінезоні у власному передпокої, та супроводила ролик милим підписом: "Хочу повідомити вам, що я удочерила прекрасне маля! Її звуть Леннон Лондон Спірс".

Дівчинку на відео зірка не показала, однак поділилася милою деталлю – мовляв, її новонароджена донька була у сукенці з написом "Я тут новачок!!!".

Допис Брітні Спірс / © instagram.com/britneyspears

Допис Брітні Спірс / © instagram.com/britneyspears

До слова, ще у січні 2025 року артистка натякала на свій намір знову стати мамою — тоді вона зізналася, що планує всиновлення. І, схоже, зірка виконала своє бажання.

Нагадаємо, Брітні вже є мамою двох синів — 20-річного Шона і 18-річного Джейдена від колишнього чоловіка, танцівника Кевіна Федерлайна. Протягом кількох років зірка не підтримувала з ними стосунки, однак наприкінці 2024 року вона повідомила, що знову спілкується з дітьми. А нещодавно зіркова мама подарувала сину новеньке авто.

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Дата публікації
Кількість переглядів
3238
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