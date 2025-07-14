- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 3238
- Час на прочитання
- 1 хв
43-річна Брітні Спірс стала мамою втретє й ошелешила заявою: "Удочерила прекрасне маля"
Артистка зважилася на всиновлення.
Популярна американська співачка Брітні Спірс повідомила про поповнення у родині.
Так, на офіційній сторінці в Instagram 43-річна співачка повідомила, що удочерила дівчинку, якій дала оригінальне ім’я — Леннон Лондон Спірс. Зірка оголосила новину у властивій собі манері – з танцями. У фотоблогу Брітні опублікувала свіже відео, де вона танцює у рожевому комбінезоні у власному передпокої, та супроводила ролик милим підписом: "Хочу повідомити вам, що я удочерила прекрасне маля! Її звуть Леннон Лондон Спірс".
Дівчинку на відео зірка не показала, однак поділилася милою деталлю – мовляв, її новонароджена донька була у сукенці з написом "Я тут новачок!!!".
До слова, ще у січні 2025 року артистка натякала на свій намір знову стати мамою — тоді вона зізналася, що планує всиновлення. І, схоже, зірка виконала своє бажання.
Нагадаємо, Брітні вже є мамою двох синів — 20-річного Шона і 18-річного Джейдена від колишнього чоловіка, танцівника Кевіна Федерлайна. Протягом кількох років зірка не підтримувала з ними стосунки, однак наприкінці 2024 року вона повідомила, що знову спілкується з дітьми. А нещодавно зіркова мама подарувала сину новеньке авто.