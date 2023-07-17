43-річна Катерина Бужинська у купальнику з пікантним декольте посвітила пишними формами

Українська співачка Катерина Бужинська посвітила фігурою у купальнику та похизувалася пишними формами.

Як розповіла знаменитість в Instagram-stories, нині вона разом з двійнятами перебуває на відпочинку у Греції. Звідти Катерина ділиться різноманітним контентом. Зокрема, співачка потішила шанувальників і пікантними світлинами.

Виконавиця опублікувала фото, на якому постала в золотистому суцільному купальнику. Купальне вбрання неабияк підкреслило пишні форми Катерини. Образ 43-річна зірка доповнила яскравим парео, солом'яним капелюхом та сонцезахисними окулярами.

Катерина Бужинська / Фото: instagram.com/buzhynska

Нагадаємо, нещодавно Катерина Бужинська потішила прихильників не менш пікантними кадрами. Артистка показалася в обтислій сукні з високим розрізом та продемонструвала апетитну фігуру.

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