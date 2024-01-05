43-річна Крістіна Агілера замилувала фото зі своєю підрослою 9-річною донькою у Лас-Вегасі

Для спільного фото артистка обрала доволі пікантне вбрання.
Американська попзірка Крістіна Агілера попозувала разом зі своєю 9-річною донькою Саммер Рейн від музиканта Метью Ратлера.
Так, знаменитість зробила декілька фото за лаштунками свого шоу в Лас-Вегасі з дитиною й запостила їх у своєму фотоблогу. Щасливі вони позують у резиденції. Дівчина ніжно обіймає свою зіркову матусю за шию, а також пригортається до її талії. Сама ж Агілера намагається поцілувати Рейн.
Щоправда, для такого родинного фото артистка вирішила залишитися у своєму сценічному образі. Окрім свого яскравого макіяжу, Крістіна залишила відверте боді з глибоким декольте й шкіряні світлі штани. У той час як її донька була в чорній куртці.
Також Агілера зробила декілька світлин, де позує наодинці. Так, знаменитість опинилася на тлі прикрашеної ялинки й дещо оголила свої пишні форми.
"Я і моя", - підписала знімки Крістіна.
До слова, донька зірки Саммер часто з'являється з нею під час концертного туру.
Нагадаємо, нещодавно рідкісним фото із сином поділилася українська співачка Віра Кекелія. Знаменитість також розповіла про своє материнство.
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