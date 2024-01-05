43-річна Крістіна Агілера замилувала фото зі своєю підрослою 9-річною донькою у Лас-Вегасі

Американська попзірка Крістіна Агілера попозувала разом зі своєю 9-річною донькою Саммер Рейн від музиканта Метью Ратлера.

Так, знаменитість зробила декілька фото за лаштунками свого шоу в Лас-Вегасі з дитиною й запостила їх у своєму фотоблогу. Щасливі вони позують у резиденції. Дівчина ніжно обіймає свою зіркову матусю за шию, а також пригортається до її талії. Сама ж Агілера намагається поцілувати Рейн.

Крістіна Агілера з донькою / Фото: instagram.com/xtina

Крістіна Агілера з донькою / Фото: instagram.com/xtina

Щоправда, для такого родинного фото артистка вирішила залишитися у своєму сценічному образі. Окрім свого яскравого макіяжу, Крістіна залишила відверте боді з глибоким декольте й шкіряні світлі штани. У той час як її донька була в чорній куртці.

Також Агілера зробила декілька світлин, де позує наодинці. Так, знаменитість опинилася на тлі прикрашеної ялинки й дещо оголила свої пишні форми.

Крістіна Агілера / Фото: instagram.com/xtina

Крістіна Агілера / Фото: instagram.com/xtina

Крістіна Агілера / Фото: instagram.com/xtina

"Я і моя", - підписала знімки Крістіна.

До слова, донька зірки Саммер часто з'являється з нею під час концертного туру.

Нагадаємо, нещодавно рідкісним фото із сином поділилася українська співачка Віра Кекелія. Знаменитість також розповіла про своє материнство.

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