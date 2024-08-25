43-річна Лілія Ребрик показалася з 5-місячною донькою і зізналася, як третя дитина змінила її

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик захопила милими фото з 5-місячною донечкою Аделіною.

Так, у фотоблогу знаменитість поділилася фотосетом з крихіткою у модному луці, який складався з боді та масивного бантика на голові. Лілія також поділилася, як після третіх пологів у неї змінилося ставлення до материнства. За словами ведучої, з Аделіною вона стала менше перейматися за все й просто насолоджується щасливими митями, які минають дуже швидко.

Лілія Ребрик з молодшою донькою / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з молодшою донькою / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

"Кажуть "чужі діти швидко ростуть". А свої? Це ж просто неймовірно, як швидко! Адель щодня видає щось нове… Щодня вона змінюється. І я, мабуть, теж. З третьою дитиною у мене абсолютно нема втоми прокидатися серед ночі годувати, бо я знаю, як цей час промайне… Третю дитину я постійно ношу на руках і не боюсь, що вона звикне. З третьою дитиною у мене набагато менше тривог і більше спокою та насолоди, бо я знаю, що все буде добре. З третьою дитиною я нікуди не поспішаю, бо знаю, що скрізь встигну", - зазначила Ребрик.

Лілія Ребрик з молодшою донькою / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Нагадаємо, нещодавно співак Віталій Козловський також показав свого 6-місячного сина й як з ним гуляв на вулиці.

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