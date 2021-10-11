43-річна Ніколь Шерзінгер у крихітному бікіні ошелешила фігурою в карколомних позах

Співачка не припиняє дивувати своїм тілом та вміннями.
Американська співачка, солістка гурту The Pussycat Dolls, Ніколь Шерзінгер доволі часто хизується перед фанами ідеальним тілом.
Втім, цього разу 43-річна артистка показала не лише фігуру, а й неймовірну фізичну форму. Так, на сторінці в Instagram артистка продемонструвала, як займалася йогою на пляжі під час відпочинку в люксовому готелі на острові Кануан. Зірка у ліловому бікіні ошелешила карколомною стійкою на голові.
При цьому, знаменитість також захопила спокусливими вигинами тіла, апетитними стегнами та пласким животиком.
"Баланс – це не те, що ти знайдеш. Це те, що ти створюєш", – написала Ніколь.
Публікація Ніколь неабияк сподобалися її прихильникам. Юзери залишили понад 161 тисячу вподобайок та тисячу коментарів.
- Дивовижна
- Ти така ідеальна
- Така сильна та приголомшлива
- Твоє тіло – моя мрія
- Королева
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