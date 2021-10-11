Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

43-річна Ніколь Шерзінгер у крихітному бікіні ошелешила фігурою в карколомних позах

Дата публікації
43-річна Ніколь Шерзінгер у крихітному бікіні ошелешила фігурою в карколомних позах

Ніколь Шерзінгер / instagram.com/nicolescherzinger

Співачка не припиняє дивувати своїм тілом та вміннями.

Американська співачка, солістка гурту The Pussycat Dolls, Ніколь Шерзінгер доволі часто хизується перед фанами ідеальним тілом.

Втім, цього разу 43-річна артистка показала не лише фігуру, а й неймовірну фізичну форму. Так, на сторінці в Instagram артистка продемонструвала, як займалася йогою на пляжі під час відпочинку в люксовому готелі на острові Кануан. Зірка у ліловому бікіні ошелешила карколомною стійкою на голові.

Ніколь Шерзінгер / © instagram.com/nicolescherzinger
Ніколь Шерзінгер / instagram.com/nicolescherzinger

При цьому, знаменитість також захопила спокусливими вигинами тіла, апетитними стегнами та пласким животиком.

Ніколь Шерзінгер / © instagram.com/nicolescherzinger
Ніколь Шерзінгер / instagram.com/nicolescherzinger

"Баланс – це не те, що ти знайдеш. Це те, що ти створюєш", – написала Ніколь.

Ніколь Шерзінгер / © instagram.com/nicolescherzinger
Ніколь Шерзінгер / instagram.com/nicolescherzinger

Публікація Ніколь неабияк сподобалися її прихильникам. Юзери залишили понад 161 тисячу вподобайок та тисячу коментарів.

  • Дивовижна
  • Ти така ідеальна
  • Така сильна та приголомшлива
  • Твоє тіло – моя мрія
  • Королева

Читайте також:

Наступна публікація