43-річна Ніколь Шерзінгер у салатовому бікіні показала фігуру без фотошопу

Зірка ошелешила виглядом.

Американська співачка Ніколь Шерзінгер насолоджується сонячною поїздкою до ОАЕ з бойфрендом Томом Евансом.

Звідти 43-річна солістка гурту The Pussycat Dolls поділилася відео, де відпочиває у бікіні салатового кольору та з коктейлем у руках. У ролику Ніколь стояла навколішки на шезлонгу, підіймаючи келих до камери та "надсилаючи" поцілунок. Артистка, як завжди, обрала сексікупальник, який підкреслив її бюст, талію та стегна.

"Вітаю всіх, хто завзято працював після цього довгого року", – написала зірка.

Фанати знаменитості не стали зраджувати традиції та взялися писати приємні повідомлення у коментарях. Так, фоловери сторінки Ніколь зазначили, що вона не припиняє їх дивувати своїм бездоганним виглядом.

Гаряча леді

Моя королева

Ти прекрасна

Красива крихітка

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