43-річна Валевська шокувала зізнанням про невиліковну хворобу та операцію, щоб завагітніти: "Є біль"

Наталія Валевська / © instagram.com/valevska_official

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Українська співачка Наталія Валевська відверто розповіла про проблеми зі здоров'ям.

Наталія стверджує, що негаразди почалися після того, як у 22 роки вона зробила аборт через бажання її першого чоловіка Володимира. Відтоді співачка переконана, що вона несе урок через таку помилку в юності й тепер вимушено бореться з низкою захворювань. І додала, що ексобранець все ж перепросив за той тиск позбутися маляти, а вона, своєю чергою, має надію народити.

"Я завагітніла в 22 року. Оскільки тоді Володимир не мав сталого фінансового становища, то він аб'юзивним методом наполіг позбутися дитини. Але я завжди говорю з душею й сподіваюсь, що вона прийде в моє тіло та я побачу власне дитятко. Він приносив вибачення мільйон разів. І під час останнього нашого дзвінка він запитав, чим може допомогти. А я сказала: "Народи мені дитину, бл**ь", - емоційно висловилася співачка в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Наталія Валевська з колишній чоловіком / © instagram.com/valevska_official

За словами Валевської, всі стреси після розлучення та війна завдали ще більшого удару по її стану. Зокрема, спричинили виникнення невиліковної хвороби щитоподібної залози. Внаслідок цього артистка перебуває на гормональній терапії й користується альтернативною медициною – вживає гриби у дозволених дозах. Крім того, раніше зірка перенесла операцію, яка мала б посприяти вагітності.

"Мені прибрали патологію – це така операція. Я такої болі не відчувала ніколи. Хоча біль і зараз є. Після розлучення полетіли всі системи: ендокринна, почався атопічний дерматит. Тому зараз стабілізую гормональну систему. Маю тепер декілька невиліковних хвороб. Мені не можна стресів. Я приймаю ліки, мушу пити їх довго. Також мені допомагає мікродозинг. Це те, що навіть продається в аптеках, у Великобританії зокрема. Це офіційно дозволено. У мене була велика проблема на тлі розлучення і плюс те, що ми живемо в умовах війни", - приголомшила виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Валевська розсекретила свого нового коханого та розповіла їхню історію кохання.