43-річна Василіса Фролова у купальнику показала фігуру за 9 місяців після пологів

Телеведуча відпочиває на Занзібарі.
Українська телеведуча Василіса Фролова, яка цього року вперше стала мамою, показала, який вигляд має її фігура за 9 місяців після пологів.
Так, знаменитість полетіла відпочивати на Занзібар із сином і вже наробила там декілька пляжних знімків. Один з них зірка опублікувала у своєму фотоблогу. У кадрі Василіса позувала, лежачи на каякові, у смугастому суцільному купальнику. Фролова продемонструвала струнке тіло.
"Про Україну на Занзібарі чули, але не чули, щоб українці розмовляли англійською. А ще чули, що це відома країна для жіночого секс-туризму. Будемо ламати стереотипи! А що ви чули про Занзібар?" – написала телезірка.
У відповідь фоловери поділилися, що знають про цю країну:
- Фредді Мерк'юрі там народився та провів дитинство
- Наче там небезпечно, якщо вийти за територію готелю
- Чула, що на Занзібарі тепло і що це секскурорт
- Що там голод зараз і діти вмирають від цього
Також юзери написали, що Фроловій личить цей купальник.
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