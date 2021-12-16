43-річна Василіса Фролова у купальнику показала фігуру за 9 місяців після пологів

43-річна Василіса Фролова у купальнику показала фігуру за 9 місяців після пологів

Телеведуча відпочиває на Занзібарі.

Українська телеведуча Василіса Фролова, яка цього року вперше стала мамою, показала, який вигляд має її фігура за 9 місяців після пологів.

Так, знаменитість полетіла відпочивати на Занзібар із сином і вже наробила там декілька пляжних знімків. Один з них зірка опублікувала у своєму фотоблогу. У кадрі Василіса позувала, лежачи на каякові, у смугастому суцільному купальнику. Фролова продемонструвала струнке тіло.

Василіса Фролова / instagram.com/vasyafrolova

"Про Україну на Занзібарі чули, але не чули, щоб українці розмовляли англійською. А ще чули, що це відома країна для жіночого секс-туризму. Будемо ламати стереотипи! А що ви чули про Занзібар?" – написала телезірка.

У відповідь фоловери поділилися, що знають про цю країну:

Фредді Мерк'юрі там народився та провів дитинство

Наче там небезпечно, якщо вийти за територію готелю

Чула, що на Занзібарі тепло і що це секскурорт

Що там голод зараз і діти вмирають від цього

Також юзери написали, що Фроловій личить цей купальник.

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