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43-річна Вікторія Булітко влаштувала пікантну фотосесію в бікіні під час відпустки в Одесі
Акторка похизувалася струнким тілом у купальнику.
Українська акторка та зірка «Дизель Студіо» Вікторія Булітко показала, як проводить літній відпочинок в Одесі, та похизувалася стрункою фігурою в купальнику.
Артистка поділилася новою серією кадрів у своєму Instagram. Для короткого відпочинку вона обрала один із готелів на узбережжі Чорного моря. Булітко насолоджувалася сонячною погодою, плавала в басейні та проводила час із келихом рожевого вина. Атмосферу відпустки вона передала у відео, де з’явилася в мінімалістичному бікіні. На ролику акторка позувала з різних ракурсів, демонструючи засмаглу фігуру.
Окрім відео, знаменитість опублікувала й кілька світлин. На одному з кадрів 43-річна Булітко позує на бортику басейну в леопардовому купальнику. Позаду відкривається панорамний краєвид на Чорне море, який лише підкреслив атмосферу її літнього відпочинку.
На сторінці акторки шанувальники залишили чимало схвальних реакцій, засипавши її компліментами та побажаннями гарного відпочинку.
Нагадаємо, нещодавно Вікторія Булітко відмовилася від блонду та показала, як вдруге кардинально змінила імідж.