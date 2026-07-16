ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Час на прочитання
1 хв

43-річна Вікторія Булітко влаштувала пікантну фотосесію в бікіні під час відпустки в Одесі

Акторка похизувалася струнким тілом у купальнику.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Вікторія Булітко

Вікторія Булітко / © instagram.com/bulitka

Українська акторка та зірка «Дизель Студіо» Вікторія Булітко показала, як проводить літній відпочинок в Одесі, та похизувалася стрункою фігурою в купальнику.

Артистка поділилася новою серією кадрів у своєму Instagram. Для короткого відпочинку вона обрала один із готелів на узбережжі Чорного моря. Булітко насолоджувалася сонячною погодою, плавала в басейні та проводила час із келихом рожевого вина. Атмосферу відпустки вона передала у відео, де з’явилася в мінімалістичному бікіні. На ролику акторка позувала з різних ракурсів, демонструючи засмаглу фігуру.

Вікторія Булітко / © instagram.com/bulitka

Вікторія Булітко / © instagram.com/bulitka

Вікторія Булітко / © instagram.com/bulitka

Вікторія Булітко / © instagram.com/bulitka

Вікторія Булітко / © instagram.com/bulitka

Вікторія Булітко / © instagram.com/bulitka

Вікторія Булітко / © instagram.com/bulitka

Вікторія Булітко / © instagram.com/bulitka

Окрім відео, знаменитість опублікувала й кілька світлин. На одному з кадрів 43-річна Булітко позує на бортику басейну в леопардовому купальнику. Позаду відкривається панорамний краєвид на Чорне море, який лише підкреслив атмосферу її літнього відпочинку.

На сторінці акторки шанувальники залишили чимало схвальних реакцій, засипавши її компліментами та побажаннями гарного відпочинку.

Вікторія Булітко / © instagram.com/bulitka

Вікторія Булітко / © instagram.com/bulitka

Нагадаємо, нещодавно Вікторія Булітко відмовилася від блонду та показала, як вдруге кардинально змінила імідж.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie