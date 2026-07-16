43-річна Вікторія Булітко влаштувала пікантну фотосесію в бікіні під час відпустки в Одесі

Вікторія Булітко / © instagram.com/bulitka

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Українська акторка та зірка «Дизель Студіо» Вікторія Булітко показала, як проводить літній відпочинок в Одесі, та похизувалася стрункою фігурою в купальнику.

Артистка поділилася новою серією кадрів у своєму Instagram. Для короткого відпочинку вона обрала один із готелів на узбережжі Чорного моря. Булітко насолоджувалася сонячною погодою, плавала в басейні та проводила час із келихом рожевого вина. Атмосферу відпустки вона передала у відео, де з’явилася в мінімалістичному бікіні. На ролику акторка позувала з різних ракурсів, демонструючи засмаглу фігуру.

Вікторія Булітко / © instagram.com/bulitka

Вікторія Булітко / © instagram.com/bulitka

Вікторія Булітко / © instagram.com/bulitka

Вікторія Булітко / © instagram.com/bulitka

Окрім відео, знаменитість опублікувала й кілька світлин. На одному з кадрів 43-річна Булітко позує на бортику басейну в леопардовому купальнику. Позаду відкривається панорамний краєвид на Чорне море, який лише підкреслив атмосферу її літнього відпочинку.

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На сторінці акторки шанувальники залишили чимало схвальних реакцій, засипавши її компліментами та побажаннями гарного відпочинку.

Вікторія Булітко / © instagram.com/bulitka

Нагадаємо, нещодавно Вікторія Булітко відмовилася від блонду та показала, як вдруге кардинально змінила імідж.

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