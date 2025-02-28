43-річна Віра Брежнєва чесно зізналася, про яку ін'єкцію краси шкодує: "Робити не треба"

Українська співачка Віра Брежнєва розповіла про щоденні ритуали догляду за собою.

Як зізнається 43-річна зірка, вона ніколи не буде "змінювати себе до невпізнаваності". А щоб зберегти молодість, то вдається до звичних природних методів. Зокрема, до вправ для постави та шиї. Крім того, перед будь-якою косметологічною процедурою виконавиця йде на консультацію до фахівців. Але все ж головним секретом Віри є сон і правильне харчування.

"Я стала більш уважно ставитися до сну – це справжній must-have. Харчуюся збалансовано та зараз трохи більш інтуїтивно, намагаюся дотримуватися графіка і не їсти пізніше восьмої вечора. У моїй тарілці обов’язково присутні жири, білки та вуглеводи – без білка шкіра дуже псується. Стала більше любити себе. Три рази на місяць я відвідую косметолога та роблю три процедури у різний час", – поділилася артистка в коментарі ТаблоID.

Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/ververa

Проте, за словами Брежнєвої, на шляху до блискучого вигляду траплялися й невдачі. Зокрема, артистка пригадала, як багато років тому залишилася незадоволеною філерами та збільшенням губ. Тож вона негайно позбулася препаратів і виправила помилку, яка навчила її бути обачнішою.

"Близько 15 років тому я спробувала на собі деякі процедури, які, на жаль, не підійшли мені естетично – це були філери гіалуронової кислоти у шкіру та філери в губи. На щастя, це все можна було виправити, що я й зробила. Тепер знаю, що мені це робити не треба", – зазначила Віра.

Нагадаємо, нещодавно співачка Селена Гомес приголомшила ефектним схудненням і розкрила правду, як їй це вдалося.

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