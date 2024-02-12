43-річна Віталіна Біблів чесно відповіла, чому вагається стати матір'ю

Відома українська акторка Віталіна Біблів, яка раніше розповідала про зміну ім'я та прізвища, відверто поділилася своїм ставленням до материнства.

Так, 43-річна акторка доволі рідко ділиться особистим життям. Зокрема, вона досі відмовляється коментувати стосунки зі своїм чоловіком. Натомість зізнається, що її материнству на заваді стає війна й думки про невизначеність майбутнього дитини.

"Стосовно дітей у мене відчуття доволі нестабільне. Саме зараз я боюся народжувати дітей. Я не знаю що на них чекає. І саме цей фактор війни він трохи мене… Я боюся. А що якщо раптом? Якщо я можу захистити цю ненароджену дитину – такі мої думки останні два місяці – то може, варто й не народжувати її", - зізнається Віталіна в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Віталіна Біблів

Окрім того, акторка не відкидає ідею з усиновленням дитини у сім'ю. За словами Біблів, такі думки у неї виникали ще навіть до початку повномасштабного вторгнення.

"Зараз дуже багато дітей без батьків, яким ти можеш бути мамою. Я думала про це (усиновлення – прим. ред.) ще до початку вторгнення. Як була маленькою, то мріяла мати велику сім'ю і семеро дітей. Я дуже багато сил віддала будучи дитячим аніматором. А там як бог дасть. Якщо дасть, то звичайно будемо народжувати", - додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Віталіна Біблів шокувала зізнанням, як її родичі наразі перебувають на окупованій частині Херсонщини.

Читайте також: