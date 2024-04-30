43-річна Віталіна Біблів показалася з обручкою та відповіла, чи вийшла заміж

Українську акторку Віталіну Біблів, яка нещодавно заговорила про материнство, запідозрили в тому, що вона вийшла заміж.

Зокрема, знаменитість помітили на прем'єрі українського фільму "Крашанка". Біблів прийшла підтримати подругу, акторку Олесю Жураківську, яка зіграла у стрічці одну з ролей. Журналісти шоу "Ранок у великому місті" запримітили на правій руці артистки одну цікаву деталь.

На безіменному пальці акторки красувалася каблучка, яка була неабияк схожою обручку. Тож, журналістки поцікавилися, невже Віталіна Біблів вийшла заміж, але не квапиться ділитися радісною новиною.

Віталіна Біблів та Олеся Жураківська

Утім, акторка не стала відповідати за запитання. Артистка зазначила, що не хоче публічно розмовляти про особисте життя. Натомість чутки про заміжжя Віталіна Біблів не стала ані підтверджувати, ані спростовувати.

"Це означає, що на особисті теми я не розмовляю! Ні!" - різко відповіла акторка.

Зазначимо, Віталіна Біблів не охоче ділиться подробицями особистого життя та переважно тримає його в таємниці. Однак відомо, що артистка не самотня та перебуває у стосунках із коханим чоловіком.

Нагадаємо, нещодавно співачка Камалія натякнула, що вдруге виходить заміж. Зокрема, знаменитість похизувалася розкішною обручкою та заговорила, як обмінюватиметься весільними прикрасами з коханим.

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