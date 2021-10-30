43-річна Євгенія Власова зізналася, чи робить уколи краси

Також зірка розповіла, як їй вдається мати струнку фігуру.

Співачка Євгенія Власова поспілкувалася зі своїми фоловерами та відповіла на деякі їхні запитання.

Так, зірку засипали компліментами щодо її зовнішності. Зокрема, фани виконавиці зазначили, 43-річна Євгенія має неймовірний вигляд. Втім, більш допитливих користувачів цікавив секрет такої гарної зовнішності співачки. В Instagram-stories Євгенія зізналася, чи вдається вона до "ін'єкцій краси".

"Поки ні. Проте, думаю, на все свій час", - відверто поділилась знаменитість.

Євгенія Власова / instagram.com/eygeniavlasova

До речі, у Євгенії також неймовірно струнка фігура. Фани також поцікавилися, як зірка тримає себе у формі.

Євгенія Власова / instagram.com/eygeniavlasova

"Я займаюся і спортом, і танцями. Головне – це інтервальне голодування в поєднанні з кето-дієтою. Проте, якщо дуже захочу солодкого, то не відмовлю собі", - розповіла зірка.

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