43-річна зірка "Дизель Шоу" Вікторія Булітко розкрила, коли зіграє весілля та чи готова вже до дітей

Вікторія Булітко з нареченим / © instagram.com/bulitka

Реклама

Зірка "Дизель Шоу", комедійна акторка Вікторія Булітко, яка нещодавно зробила пластичну операцію, розсекретила, коли зіграє весілля та чи готова вже до народження дітей.

Вже два роки артистка заручена з музикантом Кирилом Поповичем. Проте весілля закохані не квапляться влаштовувати. Вікторія Булітко на проєкті "Наодинці з Гламуром" пояснила, що не надто переймається цим. Тим більше, оскільки вона є акторкою, то весільні сукні вже приміряла. Проте все ж таки, артистці хотілося б зіграти весілля, але вже після перемоги України у війні.

"Не знаю, коли весілля. Я взагалі хочу після перемоги. Тож, очікуємо. Я взагалі до весілля ставлюся дуже лояльно. Розумієте, я акторка, я вже стільки одягала весільних суконь!" – зізналась знаменитість в інтерв'ю Анні Севастьяновій.

Реклама

Вікторія Булітко з нареченим

Також Вікторія Булітко заговорила й про дітей. Артистка зізналась, що вони з нареченим вже працюють над цим. Проте діти будуть, як Бог дасть.

"Діти в той момент, коли Боженька скаже: "Так!". Ми над цим працюємо щодня. Вже робимо, не хвилюйтесь!" – додала артистка.

▶️ Повний випуск можна подивитися за цим посиланням: Файли Поплавського, як цілується ДАНТЕС та 20-річний СЕКРЕТ Могилевської! Топ ГУЧНИХ новин

Нагадаємо, нещодавно ведуча Леся Нікітюк заговорила про весілля з нареченим-військовим. Знаменитість зізналась, як минає підготовка до свята.