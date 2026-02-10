- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 62
- Час на прочитання
- 1 хв
43-річна зірка "Дизель Шоу" Вікторія Булітко розкрила, коли зіграє весілля та чи готова вже до дітей
Артистка відверто поділилась особистим.
Зірка "Дизель Шоу", комедійна акторка Вікторія Булітко, яка нещодавно зробила пластичну операцію, розсекретила, коли зіграє весілля та чи готова вже до народження дітей.
Вже два роки артистка заручена з музикантом Кирилом Поповичем. Проте весілля закохані не квапляться влаштовувати. Вікторія Булітко на проєкті "Наодинці з Гламуром" пояснила, що не надто переймається цим. Тим більше, оскільки вона є акторкою, то весільні сукні вже приміряла. Проте все ж таки, артистці хотілося б зіграти весілля, але вже після перемоги України у війні.
"Не знаю, коли весілля. Я взагалі хочу після перемоги. Тож, очікуємо. Я взагалі до весілля ставлюся дуже лояльно. Розумієте, я акторка, я вже стільки одягала весільних суконь!" – зізналась знаменитість в інтерв'ю Анні Севастьяновій.
Також Вікторія Булітко заговорила й про дітей. Артистка зізналась, що вони з нареченим вже працюють над цим. Проте діти будуть, як Бог дасть.
"Діти в той момент, коли Боженька скаже: "Так!". Ми над цим працюємо щодня. Вже робимо, не хвилюйтесь!" – додала артистка.
▶️ Повний випуск можна подивитися за цим посиланням: Файли Поплавського, як цілується ДАНТЕС та 20-річний СЕКРЕТ Могилевської! Топ ГУЧНИХ новин
Нагадаємо, нещодавно ведуча Леся Нікітюк заговорила про весілля з нареченим-військовим. Знаменитість зізналась, як минає підготовка до свята.