43-річний Педан розповів про навчання в університеті та нарвався на неоднозначну реакцію українців

Український ведучий Олександр Педан розповів про своє навчання в одному з престижних університетів Львова.

Так, шоумен ще 2024 року заявив, що здобуватиме другу вищу освіту. Зі своєю економічною освітою Педан у свої тоді ще 42 роки взявся за ще один напрям — публічне управління. Цього разу зірка розповів про навчальний процес і поділився враженнями. У Threads він зазначив, що ходить на пари у Львові й дуже тішиться цьому.

«Знову у Львові. Приїхав в УКУ на навчання в магістратурі. Це, до речі, найкраще, що траплялося зі мною за останні два роки. А як ви ставитесь до навчання після 40-ка? Дідько з ним, після 30-ти?», — звернувся до підписників Олександр.

У коментарях думки українців розділилися. Одні почали дорікати ведучому за мобілізацію, а інші ж навпаки — потішилися його бажанню вивчати нове й поділилися своїми планами на освіту.

Що не зробиш, аби подалі від війська.

Якщо людина в свої 40+ щиро хоче здобути нові навички — кайф! Якщо ж «вишка» чи фах їй потрібен для займання вищої посади на роботі і вона «рішає» у виші собі диплом — ганьба.

Дуже складно, але можливо. Аби час був.

Мені 60, думаю освоїти ще одну спеціальність.

До слова, раніше шоумен вже пояснював, що оскільки він здобуває другу вищу освіту, то відстрочки не має. Він наголосив, що робить це справді за покликом серця й бажання змінювати певні процеси всередині держави.

