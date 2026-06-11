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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
328
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43-річний Валентин Томусяк висловився про мобілізацію і пояснив, чому не на фронті

Зірка зізнався, чи боїться перевірок ТЦК.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Валентин Томусяк

Валентин Томусяк / © instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

Український актор Валентин Томусяк прокоментував своє ставлення до питання мобілізації та розповів, як нині вирішується його військовий облік.

43-річний артист зізнався, що наразі має бронювання. Водночас жодних подробиць він не розкриває. Та навіть це не знімає з Валентина внутрішнього напруження через ситуацію в країні. За його словами, він уважніше ставиться до перевірки документів і регулярно перевіряє, чи вони доступні у відповідному застосунку на телефоні.

«Я заброньований. Але якщо раніше виходив і відкривав «Резерв+» вряди-годи, а зараз перед виходом відкриваю додаток і дивлюсь, чи все підтягнулося. Зважаю на те, як хлопців сьогодні забирають…» — зізнався Томусяк в інтерв’ю Аліні Доротюк.

Валентин Томусяк / © instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

Валентин Томусяк / © instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

За словами дружини зірки, вагітної акторки Катерини Тишкевич, під час поїздок Україною Томусяка періодично зупиняють для перевірки документів. Водночас сам актор зазначає, що всі перевірки відбуваються коректно та без конфліктів.

«Коли у мене перевіряли документи, то чемно просили і чекали, поки відкрию «Резерв» і все підвантажиться», — додав він.

Нагадаємо, нещодавно Валентин Томусяк і Катерина Тишкевич оголосили про майбутнє поповнення у родині. Зірки показалися у новому будинку й розповіли перші подробиці очікування на первістка.

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Дата публікації
Кількість переглядів
328
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