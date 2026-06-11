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43-річний Валентин Томусяк висловився про мобілізацію і пояснив, чому не на фронті
Зірка зізнався, чи боїться перевірок ТЦК.
Український актор Валентин Томусяк прокоментував своє ставлення до питання мобілізації та розповів, як нині вирішується його військовий облік.
43-річний артист зізнався, що наразі має бронювання. Водночас жодних подробиць він не розкриває. Та навіть це не знімає з Валентина внутрішнього напруження через ситуацію в країні. За його словами, він уважніше ставиться до перевірки документів і регулярно перевіряє, чи вони доступні у відповідному застосунку на телефоні.
«Я заброньований. Але якщо раніше виходив і відкривав «Резерв+» вряди-годи, а зараз перед виходом відкриваю додаток і дивлюсь, чи все підтягнулося. Зважаю на те, як хлопців сьогодні забирають…» — зізнався Томусяк в інтерв’ю Аліні Доротюк.
За словами дружини зірки, вагітної акторки Катерини Тишкевич, під час поїздок Україною Томусяка періодично зупиняють для перевірки документів. Водночас сам актор зазначає, що всі перевірки відбуваються коректно та без конфліктів.
«Коли у мене перевіряли документи, то чемно просили і чекали, поки відкрию «Резерв» і все підвантажиться», — додав він.
Нагадаємо, нещодавно Валентин Томусяк і Катерина Тишкевич оголосили про майбутнє поповнення у родині. Зірки показалися у новому будинку й розповіли перші подробиці очікування на первістка.