43-річний зірка "Астерікса і Обелікса" трагічно загинув через впущений телефон: що сталося

Бан Гей Мін / © instagram.com/bunhaymean

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У Франції на 44-му році життя пішов з життя популярний актор і стендап-комік Бан Гей Мін. Зірка, який зіграв лиходія в останньому фільмі "Астерікс і Обелікс", трагічно загинув внаслідок нещасного випадку, що стався 10 липня в Парижі.

Як повідомляє Le Parisien, за попередніми даними актор послизнувся на балконі, намагаючись дістати мобільний телефон, що впав у водостічну трубу, і впав з висоти восьмого поверху. Про смерть артиста повідомив його продюсер Філіпп Дельмас, а також на офіційній сторінці в Instagram артиста.

"З нескінченним сумом ми змушені оголосити про трагічну смерть нашого друга, нашого чудового артиста Бана Гей Міна. Згідно з наявними у нас доказами, намагаючись дістати телефон, Бан послизнувся і впав з висоти", — йдеться у заяві.

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Бан Гей Мін / © instagram.com/bunhaymean

До слова, поліція, яка прибула на місце трагедії, виявила у водостічній трубі мобільний телефон, а на підвіконні — попільничку. Зараз справу кваліфікують як нещасний випадок. Прокуратура Парижа офіційно відкрила розслідування.

Бан Гей Мін перед загибеллю перебував у турі Францією, який розпочався від квітня 2025 року і мав тривати до 2026 року.

Знаменитість також відомий за своїми акторськими ролями у популярних французьких фільмах, серед яких — "Астерікс і Обелікс" та "Шеф".