44-річна акторка Катерина Кістень розповіла про проблеми зі здоров'ям і труднощі завагітніти

Зірка серіалу "Слуга народу", акторка Катерина Кістень, яка нещодавно розповіла про свого нового коханого-іноземця, зізналася, що має серйозні проблеми зі здоров'ям.

Так, Катерина не стала розголошувати подробиці свого самопочуття, але зізналася, що проживаючи тривалий час у Швеції все ще не змогла налагодити деякі функції організму, адже постійно відкладає це.

"Я не змогла відновити своє здоров'я за допомогою європейської медицини, бо ще цим настільки не займалася. Я знаю, що це не можна відкладати, але у мене купа інших питань. Це про пріоритети, які я не вмію розставляти", - поділилася зірка в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Катерина Кістень

Також 44-річна знаменитість додала, що все ж планує народити дитину. Втім, на заваді поповнення у родині стоїть відсутність належного лікування акторки й страх ризиків через вік.

"Чайлдфрі (з англ. свідома бездітність – прим. ред.) – не моя психологія. Я вже давно розумію, що це не так. У мене є страх, що вік і тут є багато ризиків. І свої питання треба вирішити. Я давно вже готова до дітей. Так, проблеми зі здоров'ям напряму пов'язані з народженням дітей", - додала Кістень.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Маша Єфросиніна також поскаржилася на своє здоров'я та розповіла про проблеми з гормонами.

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