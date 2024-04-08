44-річна акторка Катерина Кістень закрутила новий роман з іноземцем і вперше розповіла про нього

Зірка серіалу "Слуга народу", акторка Катерина Кістень вперше розповіла про свого коханого, якого зустріла у Швеції, та розповіла про побут з ним.

Як зізналася знаменитість, ці стосунки розпочалися два роки тому у доволі складний для неї період переїзду з України до Швеції під час війни. Втім, лише зараз закохані досягли згоди щодо спільного проживання. Нині Катерина почувається щасливою та наголошує, що дуже рідко в житті відчувала схожі емоції, тому може спокійно "видихнути і розслабитися".

"Це другий рік моїх стосунків. Я зараз на шляху до того, аби жити разом. До цього часу мені потрібна була свобода й власний простір. Зараз мені вже хочеться разом. Все сталося в Швеції. Хто б міг уявити, що ця людина буде швед і ми спілкуватимемося англійською. До того ж з усіма цими труднощами, ментальностями й мовами… Ми закохалися англійською мовою. Але це говорить про те, що це розуміння на іншому рівні. Бо якщо б це було на рівні мови, то це було б дуже важко. Це відчуття одне одного. Я тільки зараз усвідомлюю, що кохаю цю людину. Я пробираюся через хащі мого світогляду. Він мені просто дав цей час. Річ в умовах, за яких це сталося. Війна, зміна країни й способу життя, тому цей час (щоб дійти до спільного проживання – ред.) пов'язаний з цим", – розповіла Катерина в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Катерина Кістень / Фото: facebook.com/kissokaziya

Також Катерина зізнається, що часто фінансово їй може допомогти коханий попри її намагання бути в усьому "самостійною". Так, вона проживає в оселі обранця та завжди з ним про все домовляється, аби для обох побут був комфортним. І додає, що він не є корінним шведом, тому йому не притаманні стереотипи людей зі Швеції, де у родині роздільні бюджети.

"У нас комбінація. Він не абсолютно чистий швед, тому що у нього мати шведка, а батько у нього з Алжиру. І там гарячої крові намішано. Він вільний від усіх правил чи традицій, культурних надбань. Ми про все говоримо і найкраще те, що про все можна домовлятися. Будь-які питання вирішуються й нікого нічого не обтяжує. Я в його квартирі зараз, але у мене є своя від міграційної служби", – додала акторка.

Нагадаємо, нещодавно суддя шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська також вперше розповіла про свого старшого на 17 років коханого.

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