44-річна Анна Завальська показала себе в купальнику та опублікувала символічну заяву

Анна Завальська

Реклама

Співачка Анна Завальська відсвяткувала 44-й день народження, поділившись у соцмережах ефектним відео в купальнику та роздумами про зміни, досвід і новий етап життя.

Артистка цього року зустріла свято не лише з гарним кадром. Вона знялася під струменями води біля басейну. Свій образ Аня доповнила щирим жартом про вік. Втім, за легкістю публікації приховувалося чимало особистих сенсів. Вона зізналася, що не завжди радіє власному дню народження, проте цього разу вирішила сприйняти дату як привід озирнутися назад.

«Коли запитали, скільки мені виповнилося цього року… 44 градуси відчуваються як 24», — з гумором написала співачка.

Реклама

Анна Завальська

Анна Завальська

Завальська зазначила, що намагалася уникати свого свята, але воно однаково настало. Для неї число 44 стало символічним — дві однакові цифри нагадали про відображення у дзеркалі та дві різні версії себе.

«Як би я не тікала від свого дня народження, але він мене наздогнав… Сьогодні мені випало цікаве число — 44. Дві четвірки. Два однакові силуети, немов відображення у дзеркалі. Наче я дивлюся на себе і бачу одразу двох жінок: ту, якою була, і ту, якою стала…» — поділилася Анна.

Анна Завальська

Артистка зізналася, що роки подарували їй інший погляд на минулі події. Вона згадала про складні рішення, мрії, випробування та моменти, які сформували її характер. За словами Завальської, тепер вона більше цінує власний шлях і менше орієнтується на чужі очікування.

«44 — це вік, у якому, наче в дзеркалі, відображаються всі мої попередні втілення і переродження. Так, мій прискіпливий погляд на себе з роками лише загострився. Але водночас я вже не намагаюся відповідати чужим очікуванням. Я просто хочу жити своє життя. Любити тих, кого люблю. Робити те, що наповнює. Дивуватися. Вчитися. Сміятися. Допомагати іншим. Подорожувати. Починати нове. І ніколи не зраджувати себе», — написала вона.

Реклама

У святкових публікаціях артистка також показала особливу людину поруч. Вона поділилася кадром із сином Іллею, якого назвала своїм найціннішим подарунком.

Анна Завальська з сином

Нагадаємо, раніше Анна Завальська стала на захист Палацу «Україна» в конфлікті з Віктором Павліком. Серед організаторів заходу був її чоловік-саундпродюсер.

Новини партнерів