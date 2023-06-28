44-річна екссолістка The Pussycat Dolls Ніколь Шерзінгер вперше виходить заміж і показала нареченого

Американська співачка з українським корінням, відома багатьом як ексучасниця The Pussycat Dolls Ніколь Шерзінгер вперше виходить заміж.

44-річна виконавиця повідомила, що її коханий, шотландський колишній гравець міжнародного союзу регбі та модель Том Еванс освідчився їй. На сторінці в Instagram щаслива Шерзінгер розмістила світлини з заручин. Судячи з фото, Еванс покликав Ніколь заміж під час їхнього літнього відпочинку. На фото видно, як Том опустився на одне коліно, ставши на пісок, а позаду нього видніється море та церква, яка стоїть на березі. Ніколь, не стримавши сліз, одразу відповіла "так".

Ніколь Шерзінгер з нареченим / Фото: instagram.com/nicolescherzinger

Ніколь Шерзінгер з нареченим / Фото: instagram.com/nicolescherzinger

Зазначимо, що для Ніколь Шерзінгер це буде перший шлюб. До цього протягом восьми років зірка перебувала у стосунках з британським автогонщиком, чемпіоном світу у класі Формула-1 Льюїсом Гемілтоном. 2015-го року пара розійшлася. Як тоді пояснила Шерзінгер, вона втомилася чекати освідчення від Гемілтона. Також протягом трьох років Ніколь зустрічалася з з болгарським тенісистом Григором Димитровим.

Ніколь Шерзінгер з нареченим / Фото: instagram.com/nicolescherzinger

Ніколь Шерзінгер з нареченим / Фото: instagram.com/nicolescherzinger

Про стосунки Шерзінгер з Томом Евансом стало відомо у січні 2020 року. Зазначимо, що Ніколь Шерзінгер має філіппіно-гавайсько-самоанського-українське походження. Мати виконавиці Розмарі – наполовину українка.

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