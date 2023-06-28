44-річна екссолістка The Pussycat Dolls Ніколь Шерзінгер вперше виходить заміж і показала нареченого

Коханий освідчився артистці просто на березі моря.
Американська співачка з українським корінням, відома багатьом як ексучасниця The Pussycat Dolls Ніколь Шерзінгер вперше виходить заміж.
44-річна виконавиця повідомила, що її коханий, шотландський колишній гравець міжнародного союзу регбі та модель Том Еванс освідчився їй. На сторінці в Instagram щаслива Шерзінгер розмістила світлини з заручин. Судячи з фото, Еванс покликав Ніколь заміж під час їхнього літнього відпочинку. На фото видно, як Том опустився на одне коліно, ставши на пісок, а позаду нього видніється море та церква, яка стоїть на березі. Ніколь, не стримавши сліз, одразу відповіла "так".
Зазначимо, що для Ніколь Шерзінгер це буде перший шлюб. До цього протягом восьми років зірка перебувала у стосунках з британським автогонщиком, чемпіоном світу у класі Формула-1 Льюїсом Гемілтоном. 2015-го року пара розійшлася. Як тоді пояснила Шерзінгер, вона втомилася чекати освідчення від Гемілтона. Також протягом трьох років Ніколь зустрічалася з з болгарським тенісистом Григором Димитровим.
Про стосунки Шерзінгер з Томом Евансом стало відомо у січні 2020 року. Зазначимо, що Ніколь Шерзінгер має філіппіно-гавайсько-самоанського-українське походження. Мати виконавиці Розмарі – наполовину українка.
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