44-річна Гайтана показала, який вигляд має зараз і чим займається за кордоном

Українська співачка, зірка 2000-х Гайтана потішила прихильників своїм рідкісним фото.

З початком повномасштабної війни виконавиця рідко виходить на зв'язок з фанами, тож свіжий кадр з артисткою в її Instagram викликав справжній фурор серед підписників.

Так, у фотоблогу Гайтана розмістила знімок, де постала без граму косметики. На фото співачка захоплено займається творчістю і створює картину.

Гайтана / Фото: instagram.com/gaitanamusic

Варто зазначити, що 44-річна артистка перебуває у бездоганній фізичній формі. Також Гайтана полюбляє прикраси, як от підвіски, браслети та кільця.

Своєю чергою, шанувальники зізналися, що були раді побачити улюблену виконавицю і наробили компліментів її зовнішньому вигляду:

Рада бачити

Ми дуже скучили

Як завжди, на висоті

Гайтана з чоловіком і донькою / Фото: instagram.com/gaitanamusic

Зазначимо, що через рік після початку повномасштабної війни Гайтана лише раз вийшла на зв'язок з фанами. Вона поділилася сонячними кадрами, на яких зображена з чоловіком, саунд-продюсером Алексом Смартом та їхньою 5-річною донькою Сапфір-Ніколь. Де саме перебуває Гайтана, вона не афішує. Втім фани, судячи з фото артистки, зробили припущення, що вона за кордоном.

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