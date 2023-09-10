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44-річна Гайтана показала, який вигляд має зараз і чим займається за кордоном

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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44-річна Гайтана показала, який вигляд має зараз і чим займається за кордоном

Гайтана / Фото: instagram.com/gaitanamusic

Артистка весь вільний час приділяє творчості.

Українська співачка, зірка 2000-х Гайтана потішила прихильників своїм рідкісним фото.

З початком повномасштабної війни виконавиця рідко виходить на зв'язок з фанами, тож свіжий кадр з артисткою в її Instagram викликав справжній фурор серед підписників.

Так, у фотоблогу Гайтана розмістила знімок, де постала без граму косметики. На фото співачка захоплено займається творчістю і створює картину.

Гайтана / © instagram.com/gaitanamusic
Гайтана / Фото: instagram.com/gaitanamusic

Варто зазначити, що 44-річна артистка перебуває у бездоганній фізичній формі. Також Гайтана полюбляє прикраси, як от підвіски, браслети та кільця.

Своєю чергою, шанувальники зізналися, що були раді побачити улюблену виконавицю і наробили компліментів її зовнішньому вигляду:

  • Рада бачити
  • Ми дуже скучили
  • Як завжди, на висоті
Гайтана з чоловіком і донькою / © instagram.com/gaitanamusic
Гайтана з чоловіком і донькою / Фото: instagram.com/gaitanamusic

Зазначимо, що через рік після початку повномасштабної війни Гайтана лише раз вийшла на зв'язок з фанами. Вона поділилася сонячними кадрами, на яких зображена з чоловіком, саунд-продюсером Алексом Смартом та їхньою 5-річною донькою Сапфір-Ніколь. Де саме перебуває Гайтана, вона не афішує. Втім фани, судячи з фото артистки, зробили припущення, що вона за кордоном.

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Дата публікації
Перегляди
886
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