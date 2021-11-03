44-річна Лів Тайлер розійшлась зі своїм бойфрендом після семи років стосунків

44-річна Лів Тайлер розійшлась зі своїм бойфрендом після семи років стосунків

Пара була разом від 2014 року.

Голлівудська 44-річна акторка Лів Тайлер та її екскоханий Дейв Гарднер приголомшили своїх шанувальників сумною новиною.

Так, стало відомо, що парочка розійшлась. Вони ще у березні почали жити окремо. Проте, ексзакохані лише нещодавно про це повідомили, пише The Sun.

Лів Тайлер та Дейв Гарднер / instagram.com/misslivalittle

Причину свого розриву Лів та Дейв не стали говорити. Втім, зазначається, що під час карантину вони "віддалились одне від одного".

"Дейв та Лів провели першу ізоляцію разом. На жаль, вони віддалилися одне від одно та почали жити окремо. Вони хотіли зосередитись на своїй кар'єрі. Вона займалася акторством та продюсуванням, а Дейв був зайнятий бізнесом і працював над футбольним проєктом Девіда Бекхема у Майамі. Вони офіційно розлучилися ще в березні, але тримали це в секреті", - повідомило виданню джерело.

Лів Тайлер та Дейв Гарднер з дітьми / instagram.com/misslivalittle

Зауважимо, Лів та Дейв почали зустрічатися 2014 року. Чоловік освідчився акторці 2015 року. Втім, вони так і не зареєстрували свій шлюб. Ексзакохані разом виховують двох спільних дітей: сина та доньку.

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