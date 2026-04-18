44-річна Наталі Портан вагітна втретє: хто батько дитини акторки та що відомо про їхні стосунки

Наталі Портман / © Associated Press

Нова вагітність американської акторки Наталі Портман стала однією з найгучніших новин дня — зірка підтвердила, що втретє стане мамою.

44-річна акторка вперше заговорила про це публічно під час інтерв’ю для Harper’s Bazaar. Вона зізналася, що переживає дуже емоційний період. За її словами, ця новина стала для неї особливою. Зірка не приховує хвилювання. Водночас вона говорить про внутрішній спокій. І додає, що цей етап життя сприймає як дар.

«Ми дуже схвильовані. Я безмежно вдячна і розумію, що це велика привілея і справжнє диво», — поділилася акторка медіа Harper’s Bazaar.

Майбутнього малюка Портман чекає від свого коханого — продюсера Тангі Детабля. Пара нечасто з’являється разом у публічному просторі, однак, за словами акторки, вони переживають цей період дуже згуртовано. Новина про вагітність стала несподіванкою навіть для її найближчого оточення.

«Я насправді не так багато дивлюся соціальні мережі. Мабуть, справа в тому, що я вже робила це двічі… Перший раз я прочитала купу книжок, а зараз думаю: „О, ми вже знаємо, що робити“. Усе нормально. Ти розберешся. Ми все одно будемо робити багато помилок, як би сильно не намагалися. І так само — багато речей зробимо правильно навіть без жодних досліджень. Мені здається, якщо ти просто присутня і любляча, це найкраще, що може бути», — зазначає Наталі.

Відомо, що для Портман це буде третя дитина — раніше вона вже стала мамою двох дітей у шлюбі з хореографом Бенжаменом Мільп’є.

Акторка виховує 14-річного сина Алефа та 9-річну доньку Амалію. Після гучного розриву з Мільп’є, який супроводжувався скандалом через зраду, Портман тривалий час не коментувала особисте життя. Діти зірки рідко з’являються на публіці, але інколи їх можна побачити разом із мамою на спортивних подіях чи сімейних виходах.

