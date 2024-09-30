44-річна Ребел Вілсон показала перші фото зі свого казкового весілля з коханою партнеркою

Відома австралійська акторка Ребел Вілсон офіційно підтвердила, що таки дійсно зіграла весілля зі своєю партнеркою, дизайнеркою Рамоною Агрумою.

У своєму Instagram 44-річна знаменитість повідомила, що вони уклали шлюб у суботу, 28 вересня. Весілля парочка відгуляла на острові Сардинія, Італія.

І Ребел Вілсон, і Рамона Аргума показалися в образах наречених. Молодята одягнули білі пишні сукні, які відрізнялися між собою, але були схожими. Акторка своє волосся розпустила, а от дизайнерка зібрала в укладку. Образ наречених закохані доповнили чималими букетами білих троянд.

Ребел Вілсон з дружиною / Фото: instagram.com/rebelwilson

До слова, радісну подію у своєму житті Ребел Вілсон поки ще не квапиться коментувати. Акторка лише підтвердила новину про весілля та поділилася декількома кадрами.

Ребел Вілсон / Фото: instagram.com/rebelwilson

Зазначимо, про стосунки Ребел Вілсон та Рамони Агруми стало відомо у червні 2022 року. Саме тоді акторка здійснила камінгаут і вперше показала обраницю. Вже восени 2022 року у парочки завдяки сурогатному материнству народилася донька. А у День святого Валентина 2023 року закохані освідчилися одна одній.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, акторка Ксенія Вертинська вийшла заміж. Обранцем знаменитості став її колега, актор Ігор Рубашкін, який старший за неї на 12 років.

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