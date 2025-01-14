44-річна Трегубова вперше засвітила свого нового бойфренда, якого приховувала

Парочка поїхала у спільну відпустку.
Українська телеведуча та акторка Дар'я Трегубова показала свого обранця, якого ретельно приховувала.
Так, у фотоблогу зірка вкотре дала відповідь на доволі популярне запитання, чи вільне її серце. Трегубова у сторіз ще раз наголосила, що вона вже перебуває у стосунках і на каву запрошувати її не варто. І свій статус підтвердила красномовним фото із загадковим чоловіком, з якими побувала на зимовому відпочинку.
Щоправда, на зображенні майже неможливо розгледіти обличчя коханого Даші, адже вона обрізала їхнє спільне фото. Хоча помітно, як щаслива знаменитість спирається на чоловіка у гірськолижному спорядженні. Вочевидь, закохані нещодавно побували у горах і разом провели час за зимовими розвагами.
Зазначимо, Даша Трегубова про свої нові стосунки заговорила ще влітку минулого року. А згодом розсекретила, що її загадковим обранцем став її давній знайомий. Так, їхня дружба переросла у кохання. Крім того, раніше акторка ділилася, як новий коханий відреагував на її 13-річну доньку від попереднього шлюбу.
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