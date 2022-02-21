44-річна Василіса Фролова у купальнику похизувалася стрункою фігурою на пляжі Дубая

Знаменитість насолоджується відпочинком у теплих краях.
Українська ведуча Василіса Фролова поділилася новими яскравими фото зі свого відпочинку.
Вже декілька тижнів знаменитість насолоджується відпусткою у Дубай. Там же зірка зустріла й своє 44-річчя, яке відсвяткувала 16 лютого.
З підписниками своєї сторінки в Instagram Фролова поділилася свіжими кадрами, на яких постає у чорному суцільному купальнику. Позувала ведуча на пляжі. Вбрання Василіси ідеально підкреслило її струнку фігуру та довгі ніжки.
"Купальник-туалет-море. Хіба не цього від нас вимагає Instagram?" – підписала сонячні кадри Фролова.
Своєю чергою, шанувальники завалили ведучу компліментами: "чудова форма!", "відьма", "і ця жінка лише рік тому народила".
Як відомо, Василіса Фролова вперше стала мамою у березні минулого року. Ведуча народила сина, якого назвала Родіон.
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