44-річний В'ячеслав Узелков переніс серйозну операцію: "Я з новим серцем"

Колишній український боксер, а нині фітнес-тренер В'ячеслав Узелков поділився, що переніс серйозну операцію на серці.

Хірургічне втручання відбулося в одній із лікарень Києва. У своєму Instagram спортсмен поділився, що у нього тепер "нове серце". Наразі Узелков перебуває в лікарні. Як говорить колишній боксер, він почувається добре та відходить від наркозу.

"Я вийшов з наркозу, я з новим серцем, завтра у мене день народження. Ось такий подарунок я отримав від лікарів Київського інституту серця", - поділився колишній боксер.

В'ячеслав Узелков у лікарні / Фото: instagram.com/uzelkov_official

В'ячеслав Узелков, поки лежав у реанімації, захотів зробити добру справу. Зокрема, фітнес-тренер продумав новий проєкт зі схуднення, який буде безкоштовним.

"Життя продовжується, значить я теж допоможу комусь. І, поки лежав у реанімації, вигадав новий безкоштовний проєкт зі схуднення. Пару днів відновлення і все дізнаєтесь", - зазначив фітнес-тренер.

Нагадаємо, В'ячеслав Узелков не говорить конкретно, що саме з ним сталося. Утім, ще від лютого він скаржився на серйозні проблеми зі здоров'ям, причиною яких став професійний спорт. На початку квітня колишній боксер повідомив, що йому робитимуть серйозну операцію на серці, якої він неабияк боїться.

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