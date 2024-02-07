44-річний В'ячеслав Узєлков потрапив до лікарні і показався у палаті: "Я вижив"

Колишній український боксер, а нині фітнес-тренер В'ячеслав Узєлков не на жарт змусив шанувальників хвилюватися за себе.

Так, у сторіз своєї сторінки в Instagram Узєлков повідомив, що він потрапив до лікарні. У фотоблогу ексбоксер поділився відповідним відео, де зображений у палаті. У ролику Узєлков показав, що лежить під крапельницею.

Що саме з ним сталося, спортсмен уточнювати не став. Та судячи з підпису до відео, сутація була критична настільки, що В'ячеслав навіть міг попрощатися з життям:

"Усім привіт. Я вижив і не дам спокою ворогам. Слава Україні!" – підписав ролик Узєлков.

В'ячеслав Узєлков показався у лікарні

Нагадаємо, що декілька місяців тому В'ячеслав Узєлков поділився з шанувальниками новиною про зміни в його особистому житті. Колишній боксер повідомив, що вдруге одружується. Щоправда, свою обраницю Узєлков тримає у секреті.

До цього, протягом 22 років Узєлков пробув у шлюбі з фітнес-тренеркою Мариною Боржемською. У експодружжя є двоє спільних дітей – 11-річна донька Олівія та 10-річний син Роберт. Розлучилися колишні закохані зі скандалом 2018 року. Нещодавно ексдружина Узєлкова Марина Боржемська розповідала, як він з неї знущався та пояснила, чому не йшла від нього.

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