44-річного В'ячеслава Узелкова госпіталізували до лікарні Києва

Колишнього українського боксера, а нині фітнес-тренера В'ячеслава Узелкова госпіталізували до однієї з лікарень Києва.

Новиною спортсмен поділився в Instagram-stories. До столиці колишнього боксера везуть з Вінниці, де нині він проживає. Ба більше, 44-річного Узелкова доправляють до Києва у кареті швидкої допомоги. Спортсмен вже опублікував звідти фото.

"І везе мене швидка до Києва, не зніматися", - поділився тренер.

В'ячеслав Узелков / Фото: instagram.com/uzelkov_official

Колишній боксер не став розповідати, що сталося та через що в нього виникли проблеми зі здоров'ям. Щоправда, минулого тижня Узелков натякнув, що це щось серйозне. Зокрема, він повідомив, що потрапив до лікарні та опинився під крапельницями. Колишній боксер тоді ділився, що ситуація була дуже критичною, що він міг попрощатися з життям.

Нагадаємо, нещодавно зірка проєкту "МастерШеф" опинилися в лікарні під крапельницею. Ведуча показалася в палаті та розповіла про свій стан.

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