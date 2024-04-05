44-річному В'ячеславу Узелкову зроблять операцію на серці: "Ніколи не переживав, як зараз"

Колишній український боксер, а нині фітнес-тренер В'ячеслав Узелков розповів про заплановану операцію.

Так, сьогодні 5 квітня за декілька годин, В'ячеславу зроблять важливу операцію на серці. За його словами, він дуже переймається, щоб все минуло успішно. Надалі на спортсмена чекає реанімація й тривала відсутність у Мережі. Про це він повідомив у своєму фотоблогу й додав світлину з лікарні, подякувавши близьким за підтримку.

"Ось і настав той день, якого я чекав і боявся. Ніколи не переживав, як зараз. Дуже складна операція на серці. Через годину мене заберуть в операційну. Операція, потім реанімація і якщо все добре, буду без зв'язку, але здоровий. Дякую усім за підтримку. Друзям за добрі слова і підтримку, ворогам за те, що ніколи не віддам свої сили їм і до останнього буду боротися. Буду без зв'язку і якщо все добре, то після реанімації дам відповідь, чи є життя далі. Просити пробачення не буду. Життя дало мені багато уроків і випробувань, які я постійно долаю. Ось і це я подолаю", - написав Узелков.

В'ячеслав Узелков / Фото: instagram.com/uzelkov_official

Зазначимо, В'ячеслав вже давно скаржиться на здоров'я та натякав, що причиною погіршення його самопочуття є професійний спорт. Зокрема, ще на початку лютого спортсмен повідомив, що ледь не попрощався з життям. Також фітнес-тренер переніс декілька операцій. Зокрема, на початку цього року він потрапив до лікарні у Вінниці, звідки його перевезли до Національного наукового Центру хірургії та трансплантології імені Шалімова у Києві. Вже у столиці 44-річному колишньому боксеру зробили операцію. Втім, жодних подробиць Узелков повідомляти не став.

Нагадаємо, нещодавно танцівниця Олена Шоптенко перенесла складну операцію на нозі. Зірка розповіла, як минає реабілітація після вставлення спеціального крюку їй в коліно.

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