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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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2 хв

44-річний співак Тімберлейк заявив про серйозний діагноз і звернувся до фанів: "Це не для співчуття"

Артист пояснив свою неоднозначну поведінку на сцені після закидів шанувальників.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Джастін Тімберлейк

Джастін Тімберлейк / © Associated Press

Американський співак і один з найвідоміших поп-ідолів світу Джастін Тімберлейк вперше публічно заговорив про проблеми зі здоров’ям.

У своєму Instagram знаменитість повідомив, що під час світового турне "Forget Tomorrow" лікарі поставили йому серйозний діагноз. У 44-річного артиста діагностували хворобу Лайма — серйозне інфекційне захворювання, що вражає нервову систему, суглоби та серце.

Тімберлейк розповів, що шоу давалися йому нелегко: іноді він відчував сильний біль, нестерпну втому чи нудоту просто на сцені. І хоча шанувальники критикували виступи за "недостатню енергію", справжня причина крилася в діагнозі, який він тривалий час приховував. Тож він публічно пояснив це аудиторії й розставив усі крапки над "і".

"Це був найбільш веселий, емоційний, фізично виснажливий і подекуди болісний досвід. Я завжди викладався на повну. Як багато хто знає, я досить закрита людина. Але, озираючись на тур, я хочу трохи розповісти, що зі мною відбувалося. Я боровся з проблемами зі здоров’ям, і у мене діагностували хворобу Лайма. Це не для співчуття, а щоб пролити світло на те, з чим я зіштовхнувся за лаштунками. Це хвороба, яка може бути виснажливою як фізично, так і емоційно", — написав Тімберлейк.

Джастін Тімберлейк / © instagram.com/justintimberlake

Джастін Тімберлейк / © instagram.com/justintimberlake

Попри серйозну хворобу, зірка не скасував концерти та відіграв весь тур до кінця. Наразі Джастін продовжує лікування і приділяє більше часу сім’ї. Водночас виконавець подякував своїй дружині, акторці Джесіці Біл, та їхнім дітям за підтримку.

"Я стояв перед вибором: зупинитися або продовжити. Я вирішив іти далі, бо радість від виступів переважує тимчасовий стрес, якого зазнає моє тіло. Я радий, що не здався. Джесс, Сілас і Фін… Немає нічого сильнішого за ваше безумовне кохання. Ви – моє серце та мій дім", — зворушив зірка.

Нагадаємо, нещодавно співак Віталій Козловський після військової служби відверто заговорив про погіршення здоров'я та який розлад отримав.

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