44-річний відомий український стиліст здійснив камінгаут і розповів про перший інтим з чоловіком

Іван Морозов / © Фото з особистого архіву

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Відомий український блогер і стиліст Іван Морозов уперше відверто розповів про свою сексуальну орієнтацію та зізнався, що вже понад десять років його приваблюють чоловіки.

Тривалий час шоумен не коментував особисте життя. Лише нещодавно він уперше розповів, що має 24-річного сина-військового від колишнього шлюбу. А тепер зірковий стиліст наважився на відвертий камінгаут. За словами Морозова, він довго не міг зізнатися самому собі у своїх почуттях. Іван ділиться, що до камінгауту жив у щасливому шлюбі з жінкою.

«Я в 21 рік одружився. Було вісім років щасливого шлюбу. Мій перший досвід (інтим з чоловіком — прим. ред.) стався у 33 роки. Це було свідомо. Мені просто захотілося й було комфортно. Хоча я ніколи нічого не відчував. Я навіть працював у гей-клубі й усі знали мою позицію, тож до мене не було цікавості. Мої рідні це нормально сприйняли», — поділився Морозов у шоу «Що ДаLee».

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Іван Морозов

Перший романтичний і сексуальний досвід із чоловіком, за словами зірки, став для нього дещо ніяковим. Стиліст розповів, що це сталося з чоловіком із шоубізнесової сфери, з яким вони тривалий час спілкувалися. Водночас Іван наголошує, що не шкодує про свій шлях і нині відкрито говорить про себе та власний досвід.

«Я розумів, що до того все йде. У мене пітніли руки. Я сам створив ситуацію. Ми спілкувалися дуже тривалий час, це було в сфері шоубізу. Просто була тусовка у мене вдома й він залишився. Найгірше було наступного ранку. Я вдавав, що я сплю й мене не можна розбудити, бо не знав, що робити далі», — зізнався стиліст.

Нагадаємо, нещодавно співачка Lida Lee також зізналася у почуттях до дівчини та пригадала досвід стосунків з нею. Зірка пояснила, як після роману з подругою змінила особисте життя.

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