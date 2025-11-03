44-річний Євген Синельников стане батьком удруге й показав фото вагітної дружини

Євген Синельников і його вагітна дружина Наталія / © instagram.com/synelnykov_yevgen

Український телеведучий та режисер Євген Синельников сповістив про вагітність дружини Наталії. Незабаром у подружжя народиться перша спільна дитина.

Так, режисер сьогодні, 3 листопада, у свій день народження потішив фанів радісною звісткою. В Instagram він опублікував серію милих фото. На кадрах Наталія постає з помітно округлим животиком в обіймах свого чоловіка. Щасливе подружжя також показало вже знімки УЗД. Але більше подробиць розкривати не стало. Іменинник зізнався, що кращого подарунку на день народження годі було й чекати, тож він невимовно радіє майбутньому поповненню в родині.

«Сьогодні мені 44. Багато вітань, багато подарунків, але головний подарунок зробила моя Наталочка. Точніше ми вдвох це зробили. Вже ось-ось я знову стану молодим батьком. І від цього метелики в животі», — замилував Синельников.

Своєю чергою, Наталія відреагувала на світлини зі словами: «Кохаю тебе безмежно».

Зазначимо, Євген Синельников одружився з Наталією 2022 року у Бучі. Від попередніх шлюбів зіркове подружжя виховує синів. Зокрема, ведучий — Олексія, а його дружина — 14-річного Тимура. Тож майбутній малюк стане вже третім для родини.