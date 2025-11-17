45-річна Даша Трегубова висловилася про пластику та які ін’єкції краси використовує

Даша Трегубова

Акторка й телеведуча Даша Трегубова, якій цьогоріч виповнилося 45 років, поділилася своїм ставленням до інʼєкцій краси та розповіла про бʼютірежим.

Знаменитість зізналася, що хоча й не женеться за «стандартами краси», однак цінує помірний і розумний догляд. Тож звертається до косметологів задля процедур омолодження та зволоження шкіри. Водночас Даша регулярно ходить на масажі.

«З-поміж ін’єкційних процедур люблю плазма-ліфтинг і трансдерму. Доглядові і апаратні процедури у мене бувають вкрай рідко, раз на пару років — з ними я не подружилася. Роблю масажі — вони не лише запобігають застою лімфи, а й гарантують хороший настрій», — зізналася зірка в інтерв’ю ТаблоID.

Водночас Даша пояснила, що не шукає «абсолютного ідеалу», а прагне просто покращити те, що має. До того ж акторка не засуджує звернення до пластичних хірургів. На її думку, «кожен має право обирати те, що йому більше подобається».

Проте у своєму догляді Трегубова дотримується декількох головних правил — турбота про внутрішній стан, ретельне очищення шкіри обличчя після макіяжу й баланс у використанні косметики. Водночас щомісяця знаменитість витрачає вдосталь коштів на основні процедури.

«Нігті, вії, брови, волосся доглядаю щомісяця, без винятків. Масажі — курсом раз на пів року. Спа — рандомно за бажання. Косметику доглядову та декоративну майже не купую — отримую від брендів. Косметолог — кілька разів на рік. Зал — дуже нерегулярно, але від цього літа нарешті почала трохи втягуватись в процес. Суму не скажу, але вона не карколомна», — пояснила акторка.

