45-річна Катерина Бужинська зізналася, як худне та від чого навідріз відмовилася у харчуванні

Українська співачка Катерина Бужинська зізналася, як підтримує себе у формі.

Не секрет, що виконавиця у свої 45 років має відмінний зовнішній вигляд. Катерина говорить, що цьому сприяє не лише генетика. Зокрема, вона звертається до здорового харчування та зовсім виключила з раціону солодке та мучне. Окрім того, Бужинська свого часу працювала з лікарями над очищенням організму й домоглася мінус чотирьох кіло на вагах.

"Хочу дуже подякувати своїм батькам за чудову генетику. Але раніше я могла їсти солодке на ніч, і я не поправлялася. А зараз я вже майже рік не вживаю цукор, хліб, всілякі такі вироби. Жодного борошна. Завдяки терапії Маєра, яку я пройшла у січні, я позбулася чотирьох кілограм, але для мене це достатньо, тому що я ніколи не була повною. Ну, можливо, тільки під час вагітності. В принципі, я вже 20 років майже в одній вазі", - розповіла зірка в інтерв'ю РБК-Україна.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Знаменитість додає, що вона також уникає будь-яких шкідливих звичок і слідкує за активністю впродовж дня.

"Я не палю, не зловживаю, достатньо багато працюю. Коли я виходжу зі сцени, в мене мокре просто все, навіть волосся. Тобто я багато віддаю енергії. І, мабуть, це і не дає набирати вагу", - зізналася артистка.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Бужинська різко висловилася про колег Таїсію Повалій та Ані Лорак, які під час війни проміняли Україну на криваві рублі.

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