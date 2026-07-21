Крістіна Агілера / © Associated Press

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Американська співачка Крістіна Агілера таємно вийшла заміж за свого бойфренда, з яким вже 16 років у стосунках.

Принаймні, саме так стверджує видання Daily Mail. Крістіна Агілера від 2010 року перебуває в стосунках із Меттью Ратлером. Закохані вже давно заручились. Обранець співачки освідчився їй 14 лютого 2014 року. Окрім того, 16 серпня 2014 року у пари народилась донька Самер. Однак укладати шлюб Крістіна Агілера та Меттью Ратлер не квапились.

Співачка пояснювала, що вона хотіла якомога більше насолодитися моментом. Тож, із весіллям вони й не квапились, аби не робити його поспіхом. Та, схоже, це змінилось. Видання повідомляє, що 45-річна Крістіна Агілера тепер офіційно заміжня. Щоправда, ані сама виконавиця, ані її обранець цю новину поки не підтверджують, але й не спростовують.

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Крістіна Агілера з бойфрендом / © Associated Press

Якщо Крістіна Агілера дійсно вийшла заміж за Меттью Ратлера, то для неї цей шлюб став другим. Раніше артистка була заміжня за Джорданом Братманом, від якого народила сина Макса. Пара розірвала шлюб у квітні 2011 року після восьми років стосунків.

Нагадаємо, нещодавно колишня учасниця гурту Spice Girls Мелані Чисголм вперше вийшла заміж. Британська співачка відгуляла таємне весілля в Англії.

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