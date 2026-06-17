45-річна Наталія Валевська з каблучкою на руці натякнула на заручини: "Природний розвиток стосунків"

Наталія Валевська / © instagram.com/valevska_official

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Українська співачка Наталія Валевська, яка раніше відверто розповіла про свої заробітки, натякнула на заручини з бойфрендом.

10 червня артистка відсвяткувала день народження. Знаменитості виповнилось 45 років. Артистка вже розсекретила, який подарунок отримала від коханого Андрія. Обранець потішив співачку каблучкою. Деякі користувачі припустили, що це натяк на заручини. Видання Oboz.ua поцікавилось в Наталії Валевської, чи дійсно в її особистому житті сталися зміни. На що співачка лиш загадково відповіла, що заручини — це природний розвиток стосунків.

«Мені здається, коли люди вже не один рік разом, то це навіть не натяк і не гучна заява. Це просто природний розвиток стосунків», — інтригує артистка.

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Подарунок Наталії Валевській від коханого / © instagram.com/valevska_official

Проте згодом співачка все ж таки додала, що для неї шлюб не є важливим. Артистка значно більше цінує гармонію в стосунках. Для виконавиці важливо бути щасливою поруч із коханою людиною, а шлюб для неї не є принциповим.

«Для мене сьогодні щастя значно важливіше за будь-які формальності. Це для мене цінніше, ніж штамп у паспорті, похід до РАЦСу чи велике святкування. Звісно, сім’я важлива. Особливо зараз, коли ми живемо в такий непростий час. Але для мене набагато важливіше, щоб ці стосунки були справжніми, а не просто офіційно зареєстрованими. Гармонія — ось що має значення. Якщо ви запитаєте, чи принципово для мене вийти заміж, то відповім: ні», — підсумувала артистка.

Наталія Валевська з коханим / © instagram.com/valevska_official

Зазначимо, Наталія Валевська вже була в шлюбі. Першим чоловіком знаменитості був продюсер Володимир Пригладь. Пара перебувала в шлюбі протягом 18 років, але 2022-го розлучилась. Зараз Наталія Валевська не самотня. 2023 року співачка розсекретила, що перебуває в стосунках із чоловіком, на ім’я Андрій.

Нагадаємо, раніше Наталія Валевська видала правду про взаємини з артисткою Наталією Могилевською. Виконавиця також зізналась, як змінилась її думка про зіркову колегу.

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