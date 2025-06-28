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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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45-річна Соломія Вітвіцька показалася у спортзалі та розкрила специфіку занять: "Це не про прес"

Ведуча зізналася, як  фізичні навантаження допомагають їй під час війни.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Соломія Вітвіцька

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Ведуча 1+1 Соломія Вітвіцька розповіла про свої спортивні тренування та як вони їй допомагають насправді.

Зірка у фотоблогу зазначила, що фізична активність для неї вже давно стала не лише способом підтримати форму, а справжнім інструментом відновлення внутрішнього ресурсу. За словами Вітвіцької, після 40 років тренування набувають зовсім іншого сенсу — це не просто про красиве тіло, а про глибоку турботу про себе і свою психіку. Тож вона ходить на тренування щонайменше двічі на тиждень.

"Після 40 тренування – це вже не про прес і стегна. Це про турботу про себе. Серйозно. Силові хоча б двічі на тиждень - це мій рецепт від стресу, втоми, і апатії. Регулярні тренування не лише підтягують тіло, а й тримають в тонусі психіку. А ще: зменшують ризик атеросклерозу; зміцнюють серце і кістки; підтримують баланс гормонів; знижують тривожність і ризик депресії; покращують сон, пам’ять і настрій", — написала зірка.

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Особливу увагу Соломія звернула на те, як тренування розвантажують у часи війни. Вона зізналася, що саме фізична активність дозволяє їй зберігати рівновагу.

"В умовах війни – це ще й спосіб не з’їхати з глузду, коли не висипаєшся через обстріли і здається, що всі довкола сходять з розуму. Коли я тренуюсь, я повертаю собі контроль: над тілом, над емоціями, над власним життям. І поки є сили підняти гантелю – буде й сила тримати себе. І тримати світ навколо", — додала ведуча.

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова поділилася своїми спортивними хитрощами, які допомагають їй худнути у 46 років.

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