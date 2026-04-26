- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 1383
- Час на прочитання
- 2 хв
45-річна Соломія Вітвіцька вагітна первістком і показала свій помітно округлий животик
Триалий час зірка приховувала цю новину. Батьком малюка є військовослужбовець.
Ведуча 1+1 Соломія Вітвіцька вперше стане мамою.
Радісною новиною 45-річна зірка поділилася в Instagram. Майбутня мама з помітно округлим животиком постала разом зі своїм нареченим-військовим Олексієм Ситайлом. Пара заручилася минулого року на День святого Валентина. Тепер щасливі наречені у руках зі знімками УЗД повідомили про новий етап у житті.
«В очікуванні нашого дива», — замилувала підписом Соломія.
У коментарях шанувальники та зіркові друзі вибухнули привітаннями й щиро розділили емоції щастя.
Найкраща новина, яка тільки може бути!!! Солічка, плачу від щастя
Боже!!! Завдяки вашій новині я відчуваю зараз таке величезне світле щастя, що передати не можу! Як же це прекрасно! Вітаю!
Вітання! Божого благословіння Вашій родині!
До слова, історія знайомства пари розпочалася ще до повномасштабного вторгнення — вони перетиналися в колі спільних друзів. Втім, справжнє зближення відбулося вже після 24 лютого, коли велика війна змінила життя обох. Олексій одразу вступив до лав ЗСУ, а ведуча почала волонтерити. Відтоді спілкування почало активно набирати обертів.
Пара переживала тривалі розлуки, однак підтримувала зв’язок і знаходила можливість бачитися, коли дозволяла служба. У лютому 2025 року роман переріс у заручини. Тепер же історія кохання Соломії та Олексія отримала новий етап — пара готується стати батьками, і, судячи з оприлюднених фото, поповнення в родині очікується вже зовсім скоро.
Нагадаємо, нещодавно співачка Злата Огнєвіч прокоментувала свою позицію чайлдфрі. Співачка пояснила, чому не хоче мати дітей і різко відповіла критикам.