45-річна Соломія Вітвіцька вагітна первістком і показала свій помітно округлий животик

Соломія Вітвіцька з нареченим / © instagram.com/solomiyavitvitska

Реклама

Ведуча 1+1 Соломія Вітвіцька вперше стане мамою.

Радісною новиною 45-річна зірка поділилася в Instagram. Майбутня мама з помітно округлим животиком постала разом зі своїм нареченим-військовим Олексієм Ситайлом. Пара заручилася минулого року на День святого Валентина. Тепер щасливі наречені у руках зі знімками УЗД повідомили про новий етап у житті.

«В очікуванні нашого дива», — замилувала підписом Соломія.

Реклама

Вагітна Соломія Вітвіцька з наречним / © instagram.com/solomiyavitvitska

У коментарях шанувальники та зіркові друзі вибухнули привітаннями й щиро розділили емоції щастя.

Найкраща новина, яка тільки може бути!!! Солічка, плачу від щастя

Боже!!! Завдяки вашій новині я відчуваю зараз таке величезне світле щастя, що передати не можу! Як же це прекрасно! Вітаю!

Вітання! Божого благословіння Вашій родині!

До слова, історія знайомства пари розпочалася ще до повномасштабного вторгнення — вони перетиналися в колі спільних друзів. Втім, справжнє зближення відбулося вже після 24 лютого, коли велика війна змінила життя обох. Олексій одразу вступив до лав ЗСУ, а ведуча почала волонтерити. Відтоді спілкування почало активно набирати обертів.

Пара переживала тривалі розлуки, однак підтримувала зв’язок і знаходила можливість бачитися, коли дозволяла служба. У лютому 2025 року роман переріс у заручини. Тепер же історія кохання Соломії та Олексія отримала новий етап — пара готується стати батьками, і, судячи з оприлюднених фото, поповнення в родині очікується вже зовсім скоро.

