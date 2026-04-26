Гламур
1383
2 хв

45-річна Соломія Вітвіцька вагітна первістком і показала свій помітно округлий животик

Триалий час зірка приховувала цю новину. Батьком малюка є військовослужбовець.

Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Соломія Вітвіцька з нареченим

Соломія Вітвіцька з нареченим / © instagram.com/solomiyavitvitska

Ведуча 1+1 Соломія Вітвіцька вперше стане мамою.

Радісною новиною 45-річна зірка поділилася в Instagram. Майбутня мама з помітно округлим животиком постала разом зі своїм нареченим-військовим Олексієм Ситайлом. Пара заручилася минулого року на День святого Валентина. Тепер щасливі наречені у руках зі знімками УЗД повідомили про новий етап у житті.

«В очікуванні нашого дива», — замилувала підписом Соломія.

Вагітна Соломія Вітвіцька з наречним / © instagram.com/solomiyavitvitska

У коментарях шанувальники та зіркові друзі вибухнули привітаннями й щиро розділили емоції щастя.

  • Найкраща новина, яка тільки може бути!!! Солічка, плачу від щастя

  • Боже!!! Завдяки вашій новині я відчуваю зараз таке величезне світле щастя, що передати не можу! Як же це прекрасно! Вітаю!

  • Вітання! Божого благословіння Вашій родині!

До слова, історія знайомства пари розпочалася ще до повномасштабного вторгнення — вони перетиналися в колі спільних друзів. Втім, справжнє зближення відбулося вже після 24 лютого, коли велика війна змінила життя обох. Олексій одразу вступив до лав ЗСУ, а ведуча почала волонтерити. Відтоді спілкування почало активно набирати обертів.

Пара переживала тривалі розлуки, однак підтримувала зв’язок і знаходила можливість бачитися, коли дозволяла служба. У лютому 2025 року роман переріс у заручини. Тепер же історія кохання Соломії та Олексія отримала новий етап — пара готується стати батьками, і, судячи з оприлюднених фото, поповнення в родині очікується вже зовсім скоро.

